Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzını onayladı. Bu kapsamda Meka Beton halka arz hangi bankalarda? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Meka Beton halka arz hangi bankalarda? Meka Beton halka arzı nereden alınır, nereden katılınır?

Meka Beton halka arz hangi bankalarda? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamanın ardından konu hakkında en çok merak edilmekte olan soru oldu. Yatırımcılar Meka Beton halka arzına onay verilmesinin ardından Meka Beton halka arzı nereden alınır, nereden katılınır? Sorularını internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Meka Beton halka arz hangi bankalarda? Meka Beton halka arzı nereden alınır, nereden katılınır?

MEKA BETON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Meka Beton halka arz tarihi 5 - 6 Ekim 2023 olarak açıklandı ve Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank ve diğer tüm bankalar üzerinden alınabilmektedir. Ayrıca Meka Beton, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek ve halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı.

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santrelleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.

MEKA BETON BORSA KODU NEDİR?

Meka Beton Santrelleri hissesinin sembolü: (MEKAG) .

MEKA BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor.

MEKA BETON EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Meka Beton halka arz eşit dağıtım olacak.