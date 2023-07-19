295 metre uzunluğundaki Mein Schiff 5, 2 bin 747 yolcuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gemide büyük çoğunluğu Alman olmak üzere toplam 2 bin 747 yolcu, 918 personel bulunuyor.

- Mein Schiff 2 bin 747 yolcuyla yeniden Bodrum'da

2 bin 747 yolcuyla Bodrum'a geldi

MUĞLA - 295 metre uzunluğundaki Mein Schiff 5, 2 bin 747 yolcuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı 295 metre boyundaki 36 metre genişliğindeki Mein Schiff 5, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide büyük çoğunluğu Alman olmak üzere toplam 2 bin 747 yolcu, 918 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

2016 yılında denize indirilen 10 katlı dev kruvaziyerin güncel değerinin ise 620 milyon dolar olduğu öğrenildi.