Başarılı sanatçı Mehtap Yılmaz uzun yıllar müzik piyasasında yer alıyor. Sesini Bergen'e benzetilen Mehtap Yılmaz kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Mehtap Yılmaz çocukluğunun büyük bir bölümünü Artvin'de geçirmiştir. Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mehtap Yılmaz Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978 tarihinde Rize'de doğdu. Ses tonu ve tarzıyla arabesk müziğin buğulu sesi Bergen'e benzetilen Mehtap Yılmaz, çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin'de geçirdi.Mehtap Yılmaz yaş olarak 44 yaşındadır. Mehtap Yılmaz aslen Rizeli'dir. Mehtap Yılmaz'ın burcu ise Balık'tır. Anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kalan Popstar Mehtap, iki kardeşinden ayrılmak zorunda kaldı. Babasının yeniden evlenmek istemesi üzerine Mehtap'ın kardeşleri de yanına geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap'ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş. Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap, kreşte bakıcılık, tezgahtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı. Gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap, gelen olumlu yorumların sonrasında müzik hayatına profesyonel olarak atıldı. O sıralarda Mehtap liseyi dışarıdan okuyarak bir yandan da ailesini geçindirmek için sekreterlik yapıyordu. Aldığı sahne teklifinin sonunda Mehtap, mesaisinin sona ermesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Daha sonra Ankara'da gazino ve barlarda çalıştı. Arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına 2008 yılında katıldı. Yarışmanın kazananı olduktan sonra popülerliğini daha da arttırdı.

MEHTAP YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Mehtap Yılmaz 44 yaşındadır.

MEHTAP YILMAZ INSTAGRAM HESABI NE?

Mehtap Yılmaz Instagram hesabı "mehtapyilmazofficial" kullanıcı isme sahip olup 65 bin takipçisi bulunuyor.

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