Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve partili Mehtap Demirkaya'nın son sağlık durumu merak edilmekte. Peki, Mehtap Demirkaya sağlık durumu nasıl? Mehtap Demirkaya hastaneye mi kaldırıldı, son durum ne?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaş, şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Peki, Mehtap Demirkaya sağlık durumu nasıl? Mehtap Demirkaya hastaneye mi kaldırıldı, son durum ne?

MEHTAP DEMİRKAYA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve partili Mehtap Demirkaya, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Ankara'ya getirildi. Beştaş, İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınırken HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Omurga kemiğinde ve ayaklarında kırık var. Burada MR çekecekler. Muhtemelen ameliyata alınacak. Kar başlamış ve yol kayganken şoför dönemeci alamamış. 90 kilometre hızla gidiyormuş. Çok süratli değilmiş." dedi.

Beştaş, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ve diğer iki yaralı ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.