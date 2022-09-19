Mehsa Emini kimdir? Mehsa Emini Türk mü?

16 Eylül tarihinde İran'da gerçekleşen acı olay sonrası arama motorlarında Mehsa Emini kimdir? Soruları aratıldı. Vatandaş tarafından merakla araştırılan Mehsa Emini hakkında merak edilenler var. Peki, Mehsa Emini kimdir? Mahsa Emini Türk mü?

İran'da başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesi ile yaşamına son verilen Mehsa Emini herkesin gündeminde yer aldı. Cenazesinde İran polisi, birçok kişi tarafından protesto edildi. Peki, Mehsa Emini kimdir? Mahsa Emini Türk mü?

MEHSA EMİNİ KİMDİR?

Mehsa Emini, (22 Temmuz 2000 Saggız - 16 Eylül 2022 Tahran), 16 Eylül 2022'de İran'ın başkenti Tahran'daki rehberlik devriyesi tarafından giysisi ve hicabı İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dövülerek öldürülen İranlı bir kadın. Emini, Tahran'daki Kesra hastanesinde, İslam Cumhuriyeti'nin ahlâk polisi görevlilerince aldığı darbelerin yol açtığı yaraların ciddiyeti nedeniyle öldü. Mehsa Emini'nin ülkedeki zorunlu başörtüsü yasası nedeniyle öldürüldüğü haberi İran halkını ve Farsça konuşan siber uzayı şok etti ve bir öfke dalgasına yol açtı.

MEHSA EMİNİ OLAYI NEDİR?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mehsa Emini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mehsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mehsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mehsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.