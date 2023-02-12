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Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

Genel Haberleri

Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Şanlıurfa'daki depremzedelere sıcak yemek sağlamaya devam ediyor.

Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Şanlıurfa'daki depremzedelere sıcak yemek sağlamaya devam ediyor.

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "11'inci Komando Tugayımız ile 20'nci Zırhlı Tugayımız Şanlıurfa'da kurulan seyyar sahra mutfağı ve fırın ile vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmetine aralıksız devam ediyor. Türkiye Tek Yürek" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Genel

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Şanlıurfa Genel Haberler

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