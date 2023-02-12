Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor Genel Haberleri Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Şanlıurfa'daki depremzedelere sıcak yemek sağlamaya devam ediyor. Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Şanlıurfa'daki depremzedelere sıcak yemek sağlamaya devam ediyor. MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "11'inci Komando Tugayımız ile 20'nci Zırhlı Tugayımız Şanlıurfa'da kurulan seyyar sahra mutfağı ve fırın ile vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmetine aralıksız devam ediyor. Türkiye Tek Yürek" ifadeleri kullanıldı. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Şanlıurfa Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› Mehmetçik Şanlıurfa'da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.