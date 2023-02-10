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Mehmetçik, Hatay'da enkaz altında kalan bir vatandaşı daha kurtardı

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Mehmetçik, Hatay'da enkaz altında kalan bir vatandaşı daha kurtardı Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremlerde bir vatandaşı daha enkaz altından çıkarmayı başardı.

Mehmetçik, Hatay'da enkaz altında kalan bir vatandaşı daha kurtardı

HATAY - Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremlerde bir vatandaşı daha enkaz altından çıkarmayı başardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından bir vatandaşı daha çıkardı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece gündüz arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan Mehmetçiklerimiz, Hatay'da bir vatandaşımızın kurtarılmasını sağladı. Birlikte Güçlüyüz" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kahramanmaraş Hatay Genel Haberler

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