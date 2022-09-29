Söz yazarı Mehmet Yüzüak gündeme gelen son haberlerden sonra sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Mehmet Yüzüak'ın hayatını araştırmaya başladı. Çok sayıda şarkıya imza atan Mehmet Yüzüak, "Kemancı" şarkısı 36 sanatçı tarafından seslendirilerek Dünya Rekorlar Kitabı'na aday gösterildi. Mehmet Yüzüak'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlardan sonra ünlü söz yazarının son durumu araştırılıyor. Peki, Mehmet Yüzüak kimdir? Mehmet Yüzüak hasta mı? Detaylar haberimizde...

MEHMET YÜZÜAK KİMDİR?

Mehmet Yüzüak, 2 Şubat 1950 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. Kemancı, Sevda Yolu, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Sevgilim Var İzmirli, Biride Bir Bini de Bir, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Sevgilim Var Gurbette, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan gibi çok sayıda önemli şarkının söz yazarıdır.

MEHMET YÜZÜAK HASTA MI?

Efsanevi söz yazarı Mehmet Yüzüak, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Snob Magazin'in haberine göre midesinden ve karaciğerinden tetkikler yapılan Yüzüak'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Henüz teşhis konulmadığı için kanamanın nedeni bilinmiyor. Mehmet Yüzüak son olarak "Dualarınızı bekliyorum, herhalde beni birkaç gün bırakmayacaklar. Diş tedavisi olurken dişçinin bana yazmış olduğu kutu kutu antibiyotikleri kullandım bilinçsiz bir şekilde ama o doktorun da bu kadar antibiyotik yazması hataymış, birden kanama yaptı gece yataktan fırladım, salona kadar sürüne sürüne gittim. Nihayet şimdi buradayım" dedi.