Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak gündeme gelen son haberlerden sonra sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Mehmet Yüzüak'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Mehmet Yüzüak hasta mı? Mehmet Yüzüak hastalığı ne? Mehmet Yüzüak sağlık durumu! İşte detaylar...

Söz yazarı Mehmet Yüzüak gündeme gelen son haberlerden sonra sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Mehmet Yüzüak'ın hayatını araştırmaya başladı. Çok sayıda şarkıya imza atan Mehmet Yüzüak, "Kemancı" şarkısı 36 sanatçı tarafından seslendirilerek Dünya Rekorlar Kitabı'na aday gösterildi. Mehmet Yüzüak'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlardan sonra ünlü söz yazarının son durumu araştırılıyor. Peki, Mehmet Yüzüak hasta mı? Mehmet Yüzüak hastalığı ne? Mehmet Yüzüak sağlık durumu! Detaylar haberimizde...

MEHMET YÜZÜAK HASTA MI?

Söz yazarı Mehmet Yüzüak, 28 Eylül'de geçirdiği mide kanaması sonucu Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Usta söz yazarı bugün taburcu oldu. Snob Magazin'in haberine göre erken müdahale sonrası ölümden dönen Yüzüak'ın karaciğer yetmezliğinden mide kanaması geçirdiği ve 3 ay içerisinde karaciğer nakli olması gerektiği öğrenildi.