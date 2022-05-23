Mehmet Yılmazer kimdir? Mehmet Yılmazer kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmazer hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MEHMET YILMAZER KİMDİR?

Mehmet Yılmazer, AK Parti Ankara İl Başkan Yrd., Yerel Yönetimler Başkanıdır.

Ağustos 2014'ten bu yana Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü'nün yönetim kurulu üyesi olmasının yanı sıra, Enerji Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi tarafından tavsiye edilen bir hakemdir. Ayrıca, kamu ve özel enerji sektörlerinde görev yapan çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemekte ve doğal gaz ve elektrik hukuku konularında konferanslarda sıklıkla konuşmalar yapmaktadır.

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