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Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi?

Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi?
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Mehmet Yılmaz Ak, Demet Evgar'ın 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken konuşmasına esprili bir destek verdi. Mehmet Yılmaz Ak'ı ifadeleri sonrası esprili bir şekilde Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi, sorusu gündem oldu.

Mehmet Yılmaz Ak, ünlü oyuncu ve Bahar dizisi ile tanınan isim, son günlerde sosyal medyada yayılan cinsiyet değiştirdi iddiaları ile esprili bir şekilde gündemde. Peki, Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi?

MEHMET YILMAZ AK CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Demet Evgar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşma ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununa dikkat çekmişti. Konuşmasında, "Eğer Demet değil de Mehmet Evgar olsaydım, işler biraz daha kolay olabilirdi" diyerek cinsiyet rollerine vurgu yapan Evgar'a, Mehmet Yılmaz Ak da esprili bir destek verdi.

Ak, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak, "Demet Yılmaz Ak olarak buralara kolay gelmedim" notunu düştü. Ancak, bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından ciddi bir açıklama olarak algılandı ve kısa sürede Mehmet Yılmaz Ak'ın cinsiyet değiştirdiği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Yanlış anlaşılmaların artması üzerine Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, paylaşımının sadece bir espri olduğunu belirtti. Oyuncu, bu tür paylaşımların, toplumsal meselelere farkındalık yaratmak için yapıldığını, ancak ciddiye alınmaması gereken bir mizah unsuru olduğunu belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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