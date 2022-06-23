Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kitapları neler?
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Mehmet Yıldız Youtube kanalında İslami videolar yayınlıyor. Birçok kitabı bulunan Yıldız'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kitapları neler? Mehmet Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?
Yüksek lisans eğitimini Muğla Üniversitesinde yayınlayan Mehmet Yıldız'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kitapları neler? Mehmet Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
MEHMET YILDIZ KİMDİR?
Aslen Mersinli Mehmet Yıldız, 1987 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlayan Yıldız, yüksek lisansınıMuğla Üniversitesinde yapmıştır.
Mehmet Yıldız, yazarlığın yanı sıra Hayalhanem isimli YouTube kanalında İslami videolar yayınlamaktadır.
Mehmet Yıldız, evli ve bir çocuk babasıdır.
KİTAPLARI
Benden Vazgeçme Ya Rab – 2017
Başlarım Senin Aşkına – 2018
Bu Kitabı Sakın Okuma – 2019
Kudüs'ün Fethini Müjdeleyen Endülüslü Sufi İbn Berrecan – 2020
Aşkın Med Hali: Yunus Emre – 2020
Evlilik Kader Midir? – 2020
Arayış: Mehmet'in Hikayesi – 2020
Diyamonolog – 2020
Yangın Görmüş Şiirler – 2020
Türkiye'ye Beden Eğitimi ve Spor Alanında Gelen Yabancı Uzmanlar 1923-1973 (Prof. Dr. Özbay Güven ile) – 2021
Mustafa Palaska: Türk Bisiklet Sporuna Adanan Bir Hayat (Prof. Dr. Özbay Güven ile) – 2021
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