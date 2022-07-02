Mehmet Yeşil Yeşil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil'in hayatı ve biyografisi!

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MEHMET YEŞİL YEŞİL KİMDİR?

Mehmet Yeşil Yeşil (d. 27 Haziran 1986, Aksu, Antalya), Türk pehlivan. 648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi. Antalya'nın Aksu ilçesinin Karaöz beldesinde doğmuştur.

Mehmet Yeşil Yeşil doğum tarihi : 27 Haziran 1986

Mehmet Yeşil Yeşil kaç yaşında : 36 yaşında

Mehmet Yeşil Yeşil nereli : Antalya

Mehmet Yeşil Yeşil mesleği ne : Pehlivan

Yaşamı

Güreşe 1994 yılında minder güreşi ile başlayan Mehmet Yeşil, kazandığı Avrupa Şampiyonası ve minderdeki diğer başarıları sayesinde Kırkpınar'da doğrudan başa güreşmeye hak kazandı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği'nden mezun oldu. Isparta Senirkent Büyük Kabaca Ortaokulu'nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreş hayatını sürdürdü.

Yeşil Pehlivan

Mehmet Yeşil Yeşil'in dedesi de bir pehlivan olan Mehmet Yaşar Aykın'dır. 1940'lı yılların başına Antalya yöresinde güreşen Aykın, Kırkpınar'a katılmamış olsa da yöresinde Yeşil Pehlivan adıyla ünlü olmuştur. Mehmet Yeşil'in babası kendi oğluna babasının ismi olan Mehmet ve lakabı olan Yeşil'den hareketle Mehmet Yeşil adını koyar. Böylece güreşçinin ismi Mehmet Yeşil Aykın olur. Aile, soyadı değişikliği ile Aykın'ı değiştirip Yeşil soyadını alınca Mehmet Yeşil Yeşil'in adı ortaya çıkar.

Özel Yaşamı

Mehmet Yeşil Yeşil'in babası Süleyman Yeşil, 2016 yılında Kumluca Yağlı Güreşlerinde oğlunun ilk tur karşılaşmasını izlerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölmüştür. Yeşil, 2021 yılında memleketi Korkuteli'nde evlendi.

Kariyeri

1999 Kırkpınar Teşvik 2.liği

2001 Kırkpınar Tozkoparan 2.liği

2002 Kırkpınar Deste Küçük Boy 2.liği

2004 Kırkpınar Deste Büyük Boy 1.liği

2005 Kırkpınar Küçük Orta Büyük Boy 1.liği

2006 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası birinciliği

2016 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası üçüncüsü

Başpehlivanlık