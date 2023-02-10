Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun gündemde yer alan isimlerin başında geliyor. Vatandaşlar, Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi okul mezunu, evli mi? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın müteahhidi tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında detaylar nelerdir?

RÖNESANS REZİDANS MÜTEAHHİDİ KİMDİR?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. 2013 yılında yapımı tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli rezidansın reklamı "Cennetten bir kare" diye yapılmıştı. Hatayspor sportif direktörü Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldı.

MEHMET YAŞAR COŞKUN KİMDİR?

Mehmet Yaşar Coşkun Rönesans Rezidans'ın müteahhidi ve sahibidir.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı geldi. İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'u İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Coşkun'un saat 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçmayı planladığı öğrenildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Coşkun, emniyete götürüldü.

"CENNETTEN BİR KARE" DİYE REKLAMINI YAPTILAR

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Rezidansın bulunduğu sokaktaki 12 katlı başka bina da deprem nedeniyle yıkıldı. Rezidans ve diğer apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.