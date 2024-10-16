Mehmet Veysi Dolaşan kimdir, neden, kaç yıl ceza aldı, suçu ne?

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Veysi Dolaşan'ın eyleminin "kasten öldürme suçuna yardım" olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığın bu suçtan 36 kez, "nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan ise 341 kez olmak üzere toplam 5 bin 172 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mehmet Veysi Dolaşan kimdir, neden,kaç yıl ceza aldı, suçu ne?

MEHMET VEYSİ DOLAŞAN KİMDİR, NEDEN,KAÇ YIL CEZA ALDI?

Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybetmesi ve 344 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıkan 6 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Veysi Dolaşan'ın eyleminin "kasten öldürme suçuna yardım" olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığın bu suçtan 36 kez, "nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan ise 341 kez olmak üzere toplam 5 bin 172 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Velat Cin hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanık Neval Basut'u da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Halil İbrahim Demirer ve Uğur Ayçil'in dosyalarını ayıran mahkeme, sanık Rıdvan Tekin hakkında her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararına hükmetti.