Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ulay yaşıyor mu?
1947 yılında Antalya'da doğan usta oyuncu bir yıldır akciğer kanseriyle savaşıyordu. Mehmet Ulay hakkında haber geldi. Sevenleri ise merak ediyor Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ulay yaşıyor mu? İşte detaylar…
2001 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü "Yalandan Kim Ölmüş" ile alan usta oyuncu bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Mehmet Ulay, Almanya'da tedavi görüyordu. Bugün ajanslara gelen son haberde Mehmet Ulay hakkında detaylara ulaşıldı. Hayranları ise araştırıyor Mehmet Ulay öldü mü, neden öldü? Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti mi, yaşıyor mu? Detaylar haberimizdedir…
Mehmet Ulay, 1947 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Kabataş Lisesi mezunu olan sanatçı, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. 2 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde; müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Mehmet Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve tv reklam filmlerinde rol aldı.
Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Ulay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun Almanya'da tedavi gördüğü biliniyordu. Gelen son haberlere göre Ulay, Almanya'da yaşamını yitirdi.
2013 Sevgi Taşı
2013 Daire2013 Tozlu Yollar
2011 Ya Sonra
2011 Mavi Kelebekler - 2012
2011 Kayıp Aranıyor
2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?
2008 Para=Dolar
2008 Muro
2007 El Gibi
2007-2011 Arka Sıradakiler - Nihat Karaca
2006 Tövbe - Ruşen
2006 Arka Sokaklar
2006-2008 Doktorlar - Veli
2005 Meyhanecinin Kızı
2005 AB nin Yolları Taştan
2005 Emret Komutanım
2004 Sular Durulmuyor
2004 Şakir Efendi
2003 En İyi Arkadaşım
2003 Oğlum İçin
2003 Giz
2002 Kurşun Asker
2002 Yarım Elma
2001 Avcı
2001 Cinlerle Periler
2001 Yeni Hayat
2000 Ölümün El Yazısı
2000 Üvey Baba
1999 Küçük Besleme
1999 Kadınlar Kulübü
1999 Akşam Güneşi
1998 İki Arkadaş
1998 Sibel
1997 Deli Divane
1997 Gülüm
1997 Ruhsar - Önder
1996 Kurtuluş - Kral Konstantin
1993 Süper Baba - Hasan Basri
1992 Mahallenin Muhtarları - Seçkin
1991 Deniz Gurbetçileri - Dümberekoğlu Haşim
1989 İkili Oyunlar
1989 Can Şenliği
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Ulay'ın Almanya'da vefat ettiği belirtildi.