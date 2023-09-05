Mehmet Ulay kariyeri, filmleri ve TV dizileri nelerdir? Mehmet Ulay Mahkum dizisindeki rolü nedir?

Sevilen usta oyuncu Mehmet Ulay vefatının ardından araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi Mahkum'un karakterlerinden biri olan Mehmet Ulay merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ulay filmleri, dizileri nelerdir? Mehmet Ulay Mahkum dizisindeki rolü nedir? İşte detaylar…

Usta oyuncu Mehmet Ulay'ın bugün Almanya'da kansere yenik düşmesi sonrası vefat ettiği öğrenildi. Sevenlerini yasa boğan Ulay'ın kariyeri, filmleri ve dizileri ise merak ediliyor. Peki, Mehmet Ulay filmleri, dizileri nelerdir? Mehmet Ulay Mahkum dizisindeki rolü nedir? İşte detaylar…

MEHMET ULAY KARİYERİ, FİLMLERİ, DİZİLERİ NELERDİR?

Alanya doğumlu Mehmet Ulay, 1947 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Karabaş Lisesinde tamamlayan usta oyuncu, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında çalıştı. Ardından İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. 1971 yılında Türkiye'ye dönen Ulay, Ankara Sanat Tiyatrosunda yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Daha sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Mehmet Ulay, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Ruhsar, En İyi Arkadaşım, Emret Komutanım, Baba Candır, Hükümsüz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Mehmet Ulay, 1 yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir Almanya'da bulunan Ulay, 81 yaşında vefat etti.

İlgili Haberler

Mehmet Ulay öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti mi, yaşıyor mu? MEHMET ULAY MAHKUM DİZİSİNDEKİ ROLÜ NEDİR? Mahkum dizisinde Mehmet Ulay tarafından canlandırılan karakter. Yesari ailesinin babasıdır. Çok zengin bir iş adamıdır ve Yesari Holding'in sahibidir. Barış ve Savaş adında ikiz oğulları vardır. Barış'ın Savaş'ı öldürdüğünü biliyordur ama tek oğlunu kaybetmemesi için onu Savaş'ın yerine koyar ancak sonra Barış'a onun Savaş değil Barış olduğunu bildiğini itiraf etmiştir. Eşi Tomris'i öldürmüştür. MAHKUM ZAHİT KİM CANLANDIRIYOR? Mahkum dizisinde Zahit karakterini "Mehmet Ulay" canlandırmaktaydı. Dizideki akıbetinin ne olacağı henüz belli değildir. Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ulay yaşıyor mu?

MEHMET ULAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2013 Sevgi Taşı

2013 Daire2013 Tozlu Yollar

2011 Ya Sonra

2011 Mavi Kelebekler - 2012

2011 Kayıp Aranıyor

2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?

2008 Para=Dolar

2008 Muro

2007 El Gibi

2007-2011 Arka Sıradakiler - Nihat Karaca

2006 Tövbe - Ruşen

2006 Arka Sokaklar

2006-2008 Doktorlar - Veli

2005 Meyhanecinin Kızı

2005 AB nin Yolları Taştan

2005 Emret Komutanım

2004 Sular Durulmuyor

2004 Şakir Efendi

2003 En İyi Arkadaşım

2003 Oğlum İçin

2003 Giz

2002 Kurşun Asker

2002 Yarım Elma

2001 Avcı

2001 Cinlerle Periler

2001 Yeni Hayat

2000 Ölümün El Yazısı

2000 Üvey Baba

1999 Küçük Besleme

1999 Kadınlar Kulübü

1999 Akşam Güneşi

1998 İki Arkadaş

1998 Sibel

1997 Deli Divane

1997 Gülüm

1997 Ruhsar - Önder

1996 Kurtuluş - Kral Konstantin

1993 Süper Baba - Hasan Basri

1992 Mahallenin Muhtarları - Seçkin

1991 Deniz Gurbetçileri - Dümberekoğlu Haşim

1989 İkili Oyunlar

1989 Can Şenliği