Mehmet Ulay kariyeri, filmleri ve TV dizileri nelerdir? Mehmet Ulay Mahkum dizisindeki rolü nedir?
Sevilen usta oyuncu Mehmet Ulay vefatının ardından araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi Mahkum'un karakterlerinden biri olan Mehmet Ulay merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ulay filmleri, dizileri nelerdir? Mehmet Ulay Mahkum dizisindeki rolü nedir? İşte detaylar…
Usta oyuncu Mehmet Ulay'ın bugün Almanya'da kansere yenik düşmesi sonrası vefat ettiği öğrenildi. Sevenlerini yasa boğan Ulay'ın kariyeri, filmleri ve dizileri ise merak ediliyor. Peki, Mehmet Ulay filmleri, dizileri nelerdir? Mehmet Ulay Mahkum dizisindeki rolü nedir? İşte detaylar…
Alanya doğumlu Mehmet Ulay, 1947 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Karabaş Lisesinde tamamlayan usta oyuncu, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında çalıştı. Ardından İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. 1971 yılında Türkiye'ye dönen Ulay, Ankara Sanat Tiyatrosunda yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Daha sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Mehmet Ulay, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Ruhsar, En İyi Arkadaşım, Emret Komutanım, Baba Candır, Hükümsüz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Mehmet Ulay, 1 yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir Almanya'da bulunan Ulay, 81 yaşında vefat etti.
Mahkum dizisinde Mehmet Ulay tarafından canlandırılan karakter.
Yesari ailesinin babasıdır. Çok zengin bir iş adamıdır ve Yesari Holding'in sahibidir. Barış ve Savaş adında ikiz oğulları vardır. Barış'ın Savaş'ı öldürdüğünü biliyordur ama tek oğlunu kaybetmemesi için onu Savaş'ın yerine koyar ancak sonra Barış'a onun Savaş değil Barış olduğunu bildiğini itiraf etmiştir. Eşi Tomris'i öldürmüştür.
Mahkum dizisinde Zahit karakterini "Mehmet Ulay" canlandırmaktaydı. Dizideki akıbetinin ne olacağı henüz belli değildir.
2013 Sevgi Taşı
2013 Daire2013 Tozlu Yollar
2011 Ya Sonra
2011 Mavi Kelebekler - 2012
2011 Kayıp Aranıyor
2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?
2008 Para=Dolar
2008 Muro
2007 El Gibi
2007-2011 Arka Sıradakiler - Nihat Karaca
2006 Tövbe - Ruşen
2006 Arka Sokaklar
2006-2008 Doktorlar - Veli
2005 Meyhanecinin Kızı
2005 AB nin Yolları Taştan
2005 Emret Komutanım
2004 Sular Durulmuyor
2004 Şakir Efendi
2003 En İyi Arkadaşım
2003 Oğlum İçin
2003 Giz
2002 Kurşun Asker
2002 Yarım Elma
2001 Avcı
2001 Cinlerle Periler
2001 Yeni Hayat
2000 Ölümün El Yazısı
2000 Üvey Baba
1999 Küçük Besleme
1999 Kadınlar Kulübü
1999 Akşam Güneşi
1998 İki Arkadaş
1998 Sibel
1997 Deli Divane
1997 Gülüm
1997 Ruhsar - Önder
1996 Kurtuluş - Kral Konstantin
1993 Süper Baba - Hasan Basri
1992 Mahallenin Muhtarları - Seçkin
1991 Deniz Gurbetçileri - Dümberekoğlu Haşim
1989 İkili Oyunlar
1989 Can Şenliği