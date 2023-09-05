Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Almanya'daki Erlangen Üniversitesi Hastanesinde gece yarısı vefat etti. Mehmet Ulay cenaze töreni ne zaman ve Mehmet Ulay'ın cenazesi nereye defnedileceği merak ediliyor. Peki, Mehmet Ulay cenaze töreni ne zaman? Oyuncu Mehmet Ulay'ın cenazesi nereye defnedilecek?

Oyuncu Mehmet Ulay cenaze töreni ne zaman ve Mehmet Ulay'ın cenazesi nereye defnedilecek soruları gündeme geliyor.Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında Almanya'da hayatını kaybetti. Mehmet Ulay cenaze töreni ne zaman? Oyuncu Mehmet Ulay'ın cenazesi nereye defnedilecek? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ULAY CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Çok sayıda tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan sanatçı Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüyen ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun olan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan Mehmet Ulay, bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.

OYUNCU MEHMET ULAY'IN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Almanya'daki hastanede hayatını kaybetti. Ulay'ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında defnedilecek.

MEHMET ULAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Ruhsar, En İyi Arkadaşım, Emret Komutanım, Baba Candır, Hükümsüz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Mehmet Ulay, 1 yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir Almanya'da bulunan Ulay, 81 yaşında vefat etti.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Alanya doğumlu Mehmet Ulay, 1947 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Karabaş Lisesinde tamamlayan usta oyuncu, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında çalıştı. Ardından İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. 1971 yılında Türkiye'ye dönen Ulay, Ankara Sanat Tiyatrosunda yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Daha sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Mehmet Ulay, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.