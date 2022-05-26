Mehmet Uçum kimdir? Mehmet Uçum kaç yaşında, nereli? Mehmet Uçum hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Uçum hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Uçum kimdir? Mehmet Uçum kaç yaşında, nereli? Mehmet Uçum hayatı ve biyografisi!

MEHMET UÇUM KİMDİR?

19 Mayıs 1965Kars doğumlu. Evli. Bir çocukları var. 1982 yılında üniversite eğitimi için Kars'tan İstanbul'a geçti. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yabancı dili İngilizce.

Yirmi yedi yıl İstanbul'da serbest avukat olarak çalıştı. Ağırlıklı çalışma alanı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku oldu. Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Haklar ve Politik Anayasa Hukuku alanında çalışmalar yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. "Türkiye İş Hukukunda Arabuluculuk" konulu yüksek lisans tezi kitap olarak yayınlandı.Aynı yerde doktora çalışması yaptı. Doktora yeterliliği sınavını geçti. Çalıştığı fakat henüz sunumunu yapamadığı doktora tez konusu "İş Güvencesinin Kapsamı"dır.

İş hukuku alanında yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

Basın Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesi tarafından yayınlanan ortak bir kitabın yazarlarından.

Politik Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri Haklar, AB-Türkiye Ortaklık Hukuku, Çocuk Hakları ve Dernekler Hukuku alanlarında da yayınlanmış makaleleri var.

On üç yıldır yayın hayatında olan Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku isimli hakemli Derginin başlangıçtan itibaren Yayın Yönetmeni. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi'nin editörlüğünü ve yazarlığını yaptı.

İstanbul Barosu bünyesinde 1995 yılında kurulan Çalışma Hukuku Komisyonu'nun kuruluşunda görev aldı, sekiz yıl komisyon bünyesinde çalıştı ve 1998–2002 döneminde başkanlığını yürüttü.

İstanbul Barosu bünyesinde;

-Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörü (1998)

-Faali Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörü (1998-2002)

-Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörü (1999-2000)

görevlerinde bulundu.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin kurucu üyeliğini bir dönem sözcülüğünü yaptı (1998-2002).

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezinde çalıştı (1996-2002).

Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları faaliyetinde TMK Mağduru çocuklara ilişkin sorunun özellikle hukuki alanında çalışmalar yürütmüş konuyla ilgili yasanın çıkması sürecinde çalıştı (2009-2010).

Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformunu kurdu ve sözcülüğünü yaptı (2009-2010). "Yetmez Ama Evet Kampanyasında" çalıştı (2010). Kuruculuğunda görev aldığı Anayasa Çalışma Grubunun üyesi olarak Türkiye'nin yeni anayasa yapım sürecinde Yeni Anayasa Platformu bünyesinde çalıştı ve platformun sözcülüğünü yaptı 2010-2012). Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Grubu Üyesi olarak çalıştı (2013).

Tesev'in Anayasa İzleme Raporlarının yazarları arasındadır. Tesev'in demokratikleşme programında yer alan çeşitli çalışmalarda danışmanlık ve hakemlik yaptı (2010-2014).

2015 yılı Şubat ayında kurulan Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) kurucu başkanlığını yaptı.

25. Dönem Kars Ak Parti Milletvekilliği görevinde bulundu.

Halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanıdır.

Haberler.com - Gündem