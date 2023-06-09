Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mehmet Uçum kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Mehmet Uçum ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Uçum geliyor. Peki, Mehmet Uçum kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MEHMET UÇUM KİMDİR?

Mehmet Uçum (d. 19 Mayıs 1965 Kars), Türk hukukçu ve siyasetçidir.

19 Mayıs 1965'te Kars'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisansını ve doktorasını yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmıştır. İstanbul Barosu bünyesinde, Çalışma Hukuku Komisyonu Kuruculuğu ve Başkanlığı, Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörlüğü, Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörlüğü, Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörlüğü, İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Kurucu Üyeliği ve Sözcülüğü, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Kurucu Üyelik ve Sözcülüğü yapmıştır. Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları faaliyetinde TMK mağduru çocuklara ilişkin sorunun hukuki alanında çalışmalar yürütmüştür. Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformu ile Yeni Anayasa Platformunun kurucusu ve sözcülerindendir. TESEV üyesidir ve TESEV'in Anayasa İzleme Raporlarının yazarları arasında yer almıştır. Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Grubu Üyesi olarak çalışmıştır. Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) Kurucu Başkanı ve üyesi olmuştur. TBMM 25. dönem Kars milletvekilidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanmıştır.