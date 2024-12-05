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Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı?

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, futbol dünyasının odak noktası haline geldi. Peki, Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı?

Süper Lig'de bu hafta oynanacak dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu. Üst klasman hakemi bu sezon ilk kez derbi yönetecek. Genç hakem sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı?

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, 1992 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur ve aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de hakemlik yapmaktadır.

Futbol camiasında tanınan bir sima olan Türkmen, avukatlık kariyerini de sürdürmektedir.

2024 yılı itibarıyla 32 yaşında olan Mehmet Türkmen, Konyalı kökenlidir. Kendisi İstanbul'da ikamet ederken ailesi Konya'da yaşamaktadır.

Tuttuğu takıma ilişin açıklama yapılmadı.

Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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