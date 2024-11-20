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Mehmet Tozun sağlık kim, durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne?

Mehmet Tozun sağlık kim, durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne?
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, İzmir saldırısı Komiser Mehmet Tozun son durumu ne? Mehmet Tozun sağlık durumu ne?

İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, Mehmet Tozun sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne?

MEHMET TOZUN SAĞLIK DURUMU NE?

İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu yaralanan 3 polisin tedavi altına alındığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı açıkladı.

Mehmet Tozun sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne?

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Mehmet Tozun sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne?

Polis Mehmet Tozun sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında bilgiler sayfamızda paylaşılacaktır.

Mehmet Tozun sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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