Mehmet Şimşek yeni görevi nedir? Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak?
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28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir ve Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak soruları gündeme geliyor. Peki, Mehmet Şimşek yeni görevi nedir? Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına getirmek istediği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kendisine yönelik teklifi kabul ettiği ifade edildi. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir ve Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak soruları gündeme geliyor. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir ve Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak soruları merak ediliyor. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir? Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET ŞİMŞEK YENİ GÖREVİ NEDİR?
2. tur seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına getirmek istediği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kendisine yönelik teklifi kabul ettiği ifade edildi. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre Şimşek, büyük olasılıkla Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.
MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİDEN Mİ SORUMLU OLACAK?
Ekonomini yönetimini devretmeyi düşündüğü eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneyimli isimden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
Şimşek için 3 farklı görev iddiasında bulunulurken, bunların Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu öne sürüldü. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden aktardığı bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Mehmet Şimşek büyük olasılıkla Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.
BORSA İSTANBUL'DA "MEHMET ŞİMŞEK" ETKİSİ
Öte yandan seçim sonrası yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine getirileceği iddiaları sonrası yükselişe geçti. Mehmet Şimşek ismi ile ekonomide yapısal reformlar ve yeni bir yol haritası belirleneceği beklentisi yatırımcılarda güven oluşturdu.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023