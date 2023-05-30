Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına getirmek istediği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kendisine yönelik teklifi kabul ettiği ifade edildi. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir ve Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak soruları gündeme geliyor. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir ve Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak soruları merak ediliyor. Mehmet Şimşek yeni görevi nedir? Mehmet Şimşek ekonomiden mi sorumlu olacak? Detaylar haberimizdedir…

2. tur seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına getirmek istediği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kendisine yönelik teklifi kabul ettiği ifade edildi. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre Şimşek, büyük olasılıkla Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ekonomini yönetimini devretmeyi düşündüğü eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneyimli isimden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Şimşek için 3 farklı görev iddiasında bulunulurken, bunların Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu öne sürüldü. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden aktardığı bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Mehmet Şimşek büyük olasılıkla Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

BORSA İSTANBUL'DA "MEHMET ŞİMŞEK" ETKİSİ

Öte yandan seçim sonrası yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine getirileceği iddiaları sonrası yükselişe geçti. Mehmet Şimşek ismi ile ekonomide yapısal reformlar ve yeni bir yol haritası belirleneceği beklentisi yatırımcılarda güven oluşturdu.