Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni Kabine'de görev alan kişiler arasından en çok konuşulanı olmuştu. Ekonominin direksiyonuna geçerek büyük bir sorumluluk alan Şimşek hakkında son günlerde Mehmet Şimşek istifa mı etti? İddiaları gündeme geldi. Peki, Bakan Mehmet Şimşek istifa etti iddiası doğru mu? İşte detaylar…

Gazeteci Rıza Canpolat'ın gündeme getirdiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile iddialara açıklama geldi. Peki ama Mehmet Şimşek istifa mı etti? Bakan Mehmet Şimşek istifa etti iddiası doğru mu? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA MI ETTİ?

Gazeteci Rıza Canpolat'ın geçtiğimiz günlerde "teyitli" olarak paylaştığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü. Bu iddia, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmıştı. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasına dair ortaya atılan iddianın asılsız olduğunu duyurdu.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ İDDİASI DOĞRU MU?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddianın gündeme gelmesinden kısa bir süre sonra bir açıklama paylaştı. O açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."