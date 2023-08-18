Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı. Mehmet Şimşek istifa etti soruları gündeme düşmüştü şimdi ise yanıt buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar ise Mehmet Şimşek istifa mı etti? sorusunu araştırmıştı. Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yanıt geldi! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı!

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ İDDİALARINA YANIT!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı. Merkez, söz konusu iddiaların piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı hedeflediğini belirterek, dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi, iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

SEÇİM SONRASI YENİ KABİNE'DE GÖREV ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından Kabine'de değişiklik yaptı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e verdi. Şimşek'in ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirildi.