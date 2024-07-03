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Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı?

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Mehmet Şimşek, son dönemdeki enflasyon verileri hakkında bir açıklama yaptı. Şimşek'in bu konudaki görüşleri ve değerlendirmeleri merakla bekleniyordu. Vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söylediğini araştırıyor. Peki, Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? İşte detaylar!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını bildirdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Mehmet Şimşek'in enflasyon hakkında yaptığı açıklama merak ediliyor. Peki, Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı?

MEHMET ŞİMŞEK ENFLASYON RAKAMLARIYLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Enflasyon eğilimindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı." ifadesini kullandı.

Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı, programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı?

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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