Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Şimşek geri dönecek mi? Mehmet Şimşek siyasete girecek mi, girmeyecek mi?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında, ekonomi yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti. Mehmet Şimşek geri dönecek mi? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyordu. Peki, Mehmet Şimşek geri dönecek mi? Mehmet Şimşek siyasete girecek mi, girmeyecek mi?

'Aktif siyasete girmeyeceğim' demişti! Ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek sürprizi"Aktif siyasete girmeyeceğim" demişti! Ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Peki, Mehmet Şimşek geri dönecek mi? Mehmet Şimşek siyasete girecek mi, girmeyecek mi?

MEHMET ŞİMŞEK GERİ DÖNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'in koordinasyonundaki ekibin ekonomi politikalarını güçlendirmek için çalıştığını söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde olan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonundaki ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor." Dedi.

Öte yandan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şimşek'in aktif siyasete girmeyi düşünmediğini belirtmişti. Çelik, "Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. İş dünyasında da yürüttüğü işler var. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği her konuda hazır olduğu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti" demişti.

"KATKI VERMEYE HER ZAMAN HAZIRIM"

Görüşme sonrası sosyal medyada paylaşım yapan Şimşek de benzer ifadeler kullanmıştı. Şimşek, şunları söylemişti: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Mehmet Şimşek geri dönecek mi? Mehmet Şimşek siyasete girecek mi, girmeyecek mi?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Mehmet Şimşek Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title