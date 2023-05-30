Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor mu sorusu gündemden düşmüyor. Erdoğan'ın ekonominin başına geçmeyi önerdiği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in teklifi kabul ettiği iddia ediliyor. Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor mu sorusu merak ediliyor. Peki, Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor mu?

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Şimşek ekonominin başına geçmeyi kabul etti, konuşulan 3 görev var

Ankara'da seçim sonrası gözler yeni Kabine'ye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti. Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor mu sorusu gündemden düşmüyor. Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor mu sorusu merak ediliyor. Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor mu? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİNİN BAŞINA GELİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur seçiminden zaferle ayrılırken, vatandaşın kanayan yarası ekonomi alanında atacağı adımlar merak konusu. Erdoğan'ın ekonominin başına geçmeyi önerdiği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in teklifi kabul ettiği iddia edilirken, Şimşek'in Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birine getirileceği öne sürüldü.

Mehmet Şimşek'in adı seçimin ardından kamuoyunda güncelliğini korurken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ŞİMŞEK İÇİN 3 GÖREVDEN BİRİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Şimşek'in Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birine getirileceği öne sürüldü. Öte yandan borsada, Mehmet Şimşek haberlerinin etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 10'a yaklaştı.