28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulislerde Mehmet Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcı olacağı iddia edildi. Peki Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak?

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Şimşek ekonominin başına geçmeyi kabul etti, konuşulan 3 görev var

Bomba kulis: Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak

Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak? 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulislerde Mehmet Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcı olacağı iddia edildi. Peki Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak? Detaylar...

MEHMET ŞİMŞEK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

2. tur seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına getirmek istediği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kendisine yönelik teklifi kabul ettiği ifade edildi. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre Şimşek, büyük olasılıkla Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN OLUMLU YANIT GELDİ

Ekonomini yönetimini devretmeyi düşündüğü eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneyimli isimden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

ŞİMŞEK İÇİN KONUŞULAN 3 GÖREV VAR

Şimşek için 3 farklı görev iddiasında bulunulurken, bunların Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu öne sürüldü.

"EKONOMİDEN SORUMLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden aktardığı bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Mehmet Şimşek büyük olasılıkla Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

BORSA İSTANBUL'DA "MEHMET ŞİMŞEK" ETKİSİ

Öte yandan seçim sonrası yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine getirileceği iddiaları sonrası yükselişe geçti. Mehmet Şimşek ismi ile ekonomide yapısal reformlar ve yeni bir yol haritası belirleneceği beklentisi yatırımcılarda güven oluşturdu.