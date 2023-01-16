Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği "Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni"ne katılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kurdele kesmişti. Şimşek'in bu hareketi ise siyasi kulisleri hareketlendirmiş ve akıllara "Mehmet Şimşek bakanlığa geri mi dönüyor?" sorusunu getirmişti. Peki Mehmet Şimşek bakanlığa geri mi dönüyor? Mehmet Şimşek tekrar Bakan olacak mı?

Mehmet Şimşek bakanlığa geri mi dönüyor? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği "Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni"ne katılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kurdele kesmişti. Şimşek'in bu hareketi ise siyasi kulisleri hareketlendirmiş ve akıllara "Mehmet Şimşek bakanlığa geri mi dönüyor?" sorusunu getirmişti. Peki Mehmet Şimşek bakanlığa geri mi dönüyor? Mehmet Şimşek tekrar Bakan olacak mı? İşte detaylar...

MEHMET ŞİMŞEK BAKANLIĞA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz ay bir tesisin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılması akıllara "Nurettin Nebati'nin yerine Şimşek mi geliyor?" sorusunu getirmişti. Şimşek'in yakın çevresine "Dönmem. Bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz" dediği iddia edildi.

"BEN İSTEMEDİM, ADAMLARI AYARLADI"

Aylar sonra konuyla ilgili sessizliğini bozan Şimşek'in yakın çevresine "Dönmem. Bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz" dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekildiği fotoğraf için de Şimşek'in "Ben istemedim, adamları ayarladı" yorumunda bulunduğu öne sürüldü.

"BÖYLE ENFLASYON MU DÜŞER?"

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre enflasyonun ineceği tezlerine katılmadığını da belirten Şimşek, iktidarın ekonomi politikasını ise şöyle değerlendirdi: "Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101'e baskı yapmakla, 'Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kar marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar 'Zam yapmayın' diyebilirsiniz."