Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Sevigen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen hayatı ve biyografisi! Mehmet Sevigen kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Sevigen hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen hayatı ve biyografisi!

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954, Arapgir, Malatya, Türk siyasetçi.CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı.

Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş Adamlığı yaptı. Evli ve 2 Çocuk babası.XIX., XX., XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Genel Sekreter Yardımcılığından istifa etmesi

CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak 2009 yerel seçimleri aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Sevigen bu iddiaları reddetmiş ve hayatı boyunca dürüstlükten ayrılmadığını söylemiştir. Ancak Ali Topuz'un TV de istifa talepleri ve Vatan gazetesinin baskısı üzerine 20 Şubat 2009 tarihinde istifa etmiştir.

İstifasında "bir gazete genel yönetmenin talebini yerine getirmediği için saldırıldı ve isteğini yerine getirmemekle ne kadar haklı oladuğum ortaya çıkmıştır" diyerek Zafer Mutlu'yu isim vermeden suçlamıştır. Bazı gazetelerde Sevigen'e yönelik operasyonun düğmesine parti içinden basıldığını iddia etmişlerdir.Ancak CHP lideri Baykal, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, Sevigen'e sahip çıkmıştır.