Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Sevigen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Sevigen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Sevigen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Sevigen'in hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen (d. 4 Temmuz 1954, Arapgir, Malatya), Türk siyasetçi. Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinmektedir. Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden biriyken, 2010 yılında parti yönetiminin değişmesi sonrasında partideki etkisi azaldı, 2021 yılı sonunda ihraç edildi.

Yaşamı

4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'nın Arapkir ilçesinde doğdu. Mevlüt Bey ve Fatma Hanım'ın oğludur.[4] Gençliğinde babasının inşaat ve yapı işlerinde çalıştı. Kelebek gazetesinde fotoroman yarışmasına katıldı, dans yarışmasında birinci oldu.

Siyasi kariyeri

1976'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladı. CHP'nin 12 Eylül Darbesi'nde kapatılmasından sonra, Rahşan Ecevit tarafından 1985'te kurulan Demokratik Sol Parti'ye katıldı ve bu partide İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 1991 seçimlerinde yüzde 10,74 oy alan DSP'nin, meclise girebilen 7 milletvekilinden biri oldu.

CHP'nin 1992 yılında yeniden açılması sürecinde DSP'nin CHP'ye katılmasını savundu, fakat isteği kabul edilmeyince 17 Eylül 1992 tarihinde DSP'den ayrılarak CHP'ye katıldı. Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı olduğu 1992-2010 yılları arasında, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği ve Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükûmette (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanlığı yaptı.

2007 yılında, İstanbul'daki lüks Beykoz Konakları'ndaki eviyle gündeme geldi. 26-27 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 32. Olağan Kurultayı'nda parti meclisine son sıradan seçildi. Kurultay sonrasında yeniden oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter Önder Sav'ın yardımcılığı görevine getirildi. Basına "kara çarşaf açılımı" olarak yansıyan süreçte görev aldı.

24 Ağustos 2008 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen bir açılış töreninde, sunucu Erhan Öner'i darp etti.

2009 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Sevigen bu iddiaları reddetti, ancak CHP'den ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine 20 Şubat 2009 tarihinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Özel hayatı

Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş adamlığı yaptı.

Gülay Sevigen'le evlidir. İki çocuk babasıdır. Kızı Selen Sevigen (d. 1979), şarkıcı Gökhan Özen'le 2010-2016 yılları arasında evli kaldı. Çiftin boşanmasından sonra Gökhan Özen tarafından "rüşvet dağıtmak" ile suçlanan Mehmet Sevigen, Özen'e açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kazandı, ardından iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda bulundu ve Özen hakkında yakalama kararı çıkartılmasını sağladı.