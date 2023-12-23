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Mehmet Serinkan kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Uzman Çavuş Mehmet Serinkan kimdir?

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Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimiz şehit oldu. Gelen bu haberler tüm Türkiye yasa boğulurken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı. Peki, Mehmet Serinkan kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Mehmet Serinkan kimdir?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. Mehmet Serinkan kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Mehmet Serinkan kimdir?

MEHMET SERİNKAN KİM, NERELİ?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafındanyapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

Mehmet Serinkan kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Uzman Çavuş Mehmet Serinkan kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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