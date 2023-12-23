Mehmet Serinkan kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Uzman Çavuş Mehmet Serinkan kimdir?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. Mehmet Serinkan kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Mehmet Serinkan kimdir?

MEHMET SERİNKAN KİM, NERELİ?