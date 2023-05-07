Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kimdir, hangi partili? Mehmet Sekmen nereli, açıklamasında ne dedi?

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ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank'ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu'nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü.AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı 'Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartal spor Futbol Kulübü'nün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk sporuna Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Egemen Korkmaz gibi yaklaşık 30 profesyonel futbolcu kazandırdı. Kartal spor'un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurum spor'u 3. Lig'den Süper Lig'e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği dev projelerle Erzurum'un spor şehri olmasında aktif rol aldı. Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

MEHMET SEKMEN AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki mitinginin gerçekleştirileceği alanla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"YANILTICI BİLGİLER PAYLAŞILMAKTA"

Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "CHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. 4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler, İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler, İl Seçim Kuruluna müracaat eder ve söz konusu alan ya da alanlar alınan kararla ilgililere tahsis edilir." ifadelerini kullandı.

"CHP KONUYU SABOTE ETMEKTE"

Sekmen, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi, İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir. Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu Bugün saat 18.00'de Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacaktı. Ancak miting öncesi meydan belediye otobüsleriyle kapatıldı. Bunun üzerine Twitter hesabından videolu açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum"