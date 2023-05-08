Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen nereden, hangi ilden aday oldu?

Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen nereden, hangi ilden aday oldu?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: İmamoğlu esnaf ziyareti yapacaktı miting değilErzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: İmamoğlu esnaf ziyareti yapacaktı miting değil
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, kentteki kaostan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Senin ipliğin pazara çıktıErzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, kentteki kaostan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Senin ipliğin pazara çıktı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen milletvekili adayı mı? Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

MEHMET SEKMEN ADAY MI?

Mehmet Sekmen YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mehmet Sekmen Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title