Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mehmet Sekmen aday mı? 2023 Mehmet Sekmen milletvekili adayı mı? İşte detaylar...