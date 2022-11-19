Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformları üzerinde dikkat çeken ve viral olan videonun detayları merak ediliyor. Videoyu izleyen birçok kişi Mehmet Şef neden esnaf lokantasından kovuldu? Sorusunu merak ediyor. Peki, Mehmet Şef neden esnaf lokantasından kovuldu? Mehmet Şef neden dükkandan kovuldu?

Birçok kişinin dikkatini çeken videoda Mehmet Şef gittiği bir esnaf lokantasından kovulmuştu. Bunun sebebini merak eden birçok kişi Mehmet Şef neden esnaf lokantasından kovuldu? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edenler için bu haberimizde Mehmet Şef neden esnaf lokantasından kovuldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Mehmet Şef neden esnaf lokantasından kovuldu? Mehmet Şef neden dükkandan kovuldu?

MEHMET ŞEF NEDEN ESNAF LOKANTASINDAN KOVULDU?

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki bir yemek belgeseli için çekime giden Mehmet Şef, gizli kameralı çekimde izleyicilere esnaf lokantalarında istenmeyen müşteri profillerini tanıttı. Mehmet Şef girdiği esnaf lokantasında sergilediği rahatsız edici tavırlar sonucu mekan sahipleri tarafından kapının önüne konuldu.

"Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz... Ne biçim yere geldik" şeklindeki sözleriyle mekan sahibinin tepkisini çeken Şef, mekandan kovulduktan sonra durumu açıklayarak esnafın gönlünü aldı.