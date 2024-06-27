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Mehmet Şef askerlik yaptı mı? MasterChef Mehmet Yalçınkaya askerlik yaptı mı?

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Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın MasterCHef yeni bölüm fragmanında askerlik dönemi ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Mehmet Şef askerlik yaptı mı?

Masterchef jürisi Mehmet Şef'in özel hayatı ile zaman zaman gündem oluyor. Peki,Mehmet Şef askerlik yaptı mı?

MEHMET ŞEF ELİNE NE OLDU?

Mehmet Yalçınkaya eli ile ilgili ilk kez konuşarak "Bu bir lanet değil bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim... Benim mesela 2 tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de iki arkadaşımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim." dedi.

Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia ediliyordu. Olayın nasıl gerçekleştiği bu akşam yeni bölümde ortaya çıkacak.

MEHMET ŞEF ASKERLİK YAPTI MI?

Şef Mehmet Yalçınkaya askerlik dönemi ile ilgili konuşurken "Askerlik şubesine gittiğimde elimi sakladım" dedi. Yaşadığı süreci kısaca anlatan Mehmet Şef detaylı açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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