Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak için görevinden istifa eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı kimdir? Merak ediliyor. Son zamanda gündemde yer almakta olan haberler ile birlikte birçok kişi Mehmet Sarı kimdir? Araştırıyor. Mehmet Sarı kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Sarı hayatı ve biyografisi!

Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı, MHP'den 1. sıra milletvekili adayı oldu

Mehmet Sarı kimdir? Sorusu, özellikle son zamanda gündeme gelen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ederek MHP'den aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Peki, Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Sarı hayatı ve biyografisi!

MEHMET SARI KİMDİR?

1961'de Amasya ilinin Taşova ilçesinde dünyaya gelen Sarı; ilk, orta ve lise öğrenimini Amasya'da tamamladı. Babasıyla beraber çıktığı ve çalıştığı pazarda ticaretle tanıştı.

1973 yılında ücretsiz yatılı sınavını kazanarak Amasya İmam Hatip Lisesi'ne girmeyi başardı. Sarı, 1978-1980 yılları arasında Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

SİYASİ KARİYERİ

2015 yılında Amasya milletvekili olan Sarı, 31 Mart 2019 yerel seçiminde Amasya Belediye Başkanı seçilmiş, 3 Nisan 2019'da da mazbatasını almıştır. Mehmet Sarı, 16 Mart 2023 tarihinde milletvekili adaylığı için istifa etti.