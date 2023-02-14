Mehmet Şakiroğlu kimdir? Mehmet Şakiroğlu kaç yaşında, mesleği nedir? Mehmet Şakiroğlu biyografisi!

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MEHMET ŞAKİROĞLU KİMDİR?

Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu Muğla'da dünyaya geldi. ODTÜ Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine ODTÜ'de"klinik psikoloji" yüksek lisansını ve doktora programlarını afet ve travma konularındaki iki projeyle tamamladı. 2003-2012 yılları arasında ODTÜ, 2012-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Duygu yönetimi, internet / akıllı telefon bağımlılığı ve travmalar konusunda kitapları ve bilimsel makaleleri bulunan Şakiroğlu halen Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.