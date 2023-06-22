Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Mehmet Sağlam ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Mehmet Sağlam kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Mehmet Sağlam ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Mehmet Sağlam kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

MEHMET SAĞLAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Mehmet Sağlam, 15 Mart 1938'de Kahramanmaraş Göksun'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Habibe'dir. Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını "kamu yönetimi" alanında ABD'de New York Üniversitesi'nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde doçent ve profesör olarak, öğretim üyeliği görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başkanı, YÖK Başkanı, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

6'sı kitap olmak üzere, çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi akademik dergilerde yayınlandı. 20, 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı yaptı. 54. Hükümet'te Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca bilen Sağlam, evli ve 2 çocuk babasıdır. 22 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.