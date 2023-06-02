Mehmet Rüştü Tiryaki yemin etti mi? Mehmet Rüştü Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Rüştü Tiryaki hayatı ve biyografisi!

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Mehmet Rüştü Tiryaki yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki yemin etti mi? Mehmet Rüştü Tiryaki kimdir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. YSP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki yemin etti.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ KİMDİR?

1971 yılında Batman'ın Sason İlçesi'nde doğan Mehmet Rüştü Tiryaki, eğitim hayatının bir kısmını Sason'da geçirdi. Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu, bir süre sağlık memurluğu yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, uzunca bir süre KESK'in Eğitim-Sen'in avukatlığını yaptı.

Ankara Barosu'nda avukatlık yapan Mehmet Rüştü Tiryaki,Eğitim-Sen Genel Merkezi avukatlığının yanı sıra 2015 seçimlerinde HDP'nin YSK temsilcisi olmuştu. Mehmet Rüştü Tiryaki, evli ve iki çocuk babasıdır.