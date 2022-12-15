Mehmet Ruştu Tiryaki kimdir? Mehmet Ruştu Tiryaki kaç yaşında, nereli? Mehmet Ruştu Tiryaki hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Ruştu Tiryaki hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Ruştu Tiryaki'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ruştu Tiryaki kimdir? Mehmet Ruştu Tiryaki kaç yaşında, nereli? Mehmet Ruştu Tiryaki hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Ruştu Tiryaki hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Ruştu Tiryaki'nin hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Ruştu Tiryaki kimdir? Mehmet Ruştu Tiryaki kaç yaşında, nereli? Mehmet Ruştu Tiryaki hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ KİMDİR?
Mehmet Ruştu Tiryaki (d. 1971, Diyarbakır), Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 27. dönem Halkların Demokratik Partisi Batman milletvekilidir. Mehmet Ruştu Tiryaki 1971 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Batman milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.