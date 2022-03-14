Mehmet Perinçek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dr. Mehmet Bora Perinçek'in hayatı ve biyografisi

Dr. Mehmet Perinçek kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

DR. MEHMET BORA PERİNÇEK KİMDİR?

Dr. Mehmet Bora Perinçek, 19 Eylül 1978'de İstanbul'da doğdu. Faik Reşit Unat İlkokulu'nu ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Burs alarak Rusya Federasyonu'nda Nijni Novgorod'da 35 No.lu lisede okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitusü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Dr. Mehmet Bora Perinçek doğum tarihi : 19 Eylül 1978

Dr. Mehmet Bora Perinçek kaç yaşında : 42 yaşında

Dr. Mehmet Bora Perinçek nereli : İstanbul doğumlu

Dr. Mehmet Bora Perinçek mesleği ne : Tarihçi, Siyaset Bilimcisi, Araştırma Görevlisi

2005-2006 öğretim yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü'nde (MGİMO(u)), 2010-2011 öğretim yılında Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nde misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2007-2008 yıllarında T.C. Dişişleri Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde araştırmalar yaptı. 15 yıla aşkın süredir Rus-Sovyet devlet arşivlerinde "Türk-Sovyet İlişkileri" ve "Ermeni Meselesi" üzerine araştırmalar yapıyor. Bu konular üzerine birçok makalesi ve kitapları yayımlandı. Sovyet Arşiv Belgelerinin Işığında Türk-Sovyet Askeri İlişkileri: Doğu Cephesi (1919-1922) başlıklı doktora tezini yazdı. Yabancı dilde, Rusça, Almanca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi olarak beş kitabı çıktı. Ayrıca güncel Türk dış politikası üzerine çalışmalar yapıyor. Bu konular üzerine sempozyumlarda ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu. Türkiye'de ve yurtdışında konferanslar verdi. TRT'de, özel ve yabancı televizyonlarda birçok programa katıldı. Rusça'dan Türkçe'ye çevirdiği kitap ve şiir yayımları da bulunuyor. Rusça, Almanca, İngilizce ve Osmanlıca biliyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Mehmet Perinçek'in Twitter'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına @MehmetPerincek adresinden ulaşabilirsiniz.

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