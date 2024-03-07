Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET PAMUK KİMDİR?

Mehmet Pamuk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.