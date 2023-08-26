Mehmet Özsimitçi kimdir? Masterchef Mehmet Usta (Katmerci Zekeriya Usta) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 26 Ağustos 2023 konuk şefi Mehmet Özsimitçi oldu. İzleyiciler Mehmet Özsimitçi kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Mehmet Özsimitçi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Mehmet Özsimitçi ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Özsimitçi geliyor. Peki, Mehmet Özsimitçi kimdir? Masterchef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MEHMET ÖZSİMİTÇİ KİMDİR?

Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta lakaplı Mehmet Özsimitçi katmeri gelecek nesillere aktarıyor.

KATMER'in ilk ustalarından HACI NURi ÖZSiMiTCi tarafından Elmacı pazarında kendi iş yerleri kuruldu. Uzun yıllar oğlu Zekeriya usta ile birlikte devam ettirdiler. Günümüze kadar da Zekeriya Usta ile sürdürülmektedir. 3. Kuşaktan torunu MEHMET NURi ile damak tadı lezzeti devam edecektir. Bu Katmerimizin en önemli özelliği kaliteli malzeme ve taş fırında pişirilmesidir.

Gaziantep'in güzelliklerini İstanbul'a getirdiklerini söyleyen Mehmet Özsimitçi, "Katmer bizim yörede sabah kahvaltısında yenilen geleneksel bir tatlıdır. İçerisine hakiki kaymak, şeker, antep fıstığı katıyoruz ve taş fırında pişiriyoruz. Bu lezzeti anlatamam tatmak, yaşamak lazım. Katmer yapmanın püf noktası sevgidir. Sert buğday unundan yapılan hamuru 1 gün kadar dinlendiriyoruz. İçine kattığımız malzemenin doğal olmasına özen gösteriyoruz. Malzemeleri gramajına göre değil el kararı koyuyorum. Elimiz bol olduğu için de iç malzemesini bol bol koyuyoruz" dedi.

Katmer ustalığının dede mesleği olduğunu ve 130 yıldır ailecek bu işi yaptıklarını aktaran Özsimitçi, "Bu mesleği gençler bizden sonra devam ettirip başarmak zorundalar. Yanımda çalışan, yetişen 20 genç arkadaşım var" dedi.