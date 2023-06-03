TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıklıyor. Arama motorlarında ise VMehmet Özhaseki kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kim? Mehmet Özhaseki kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Peki, Mehmet Özhaseki kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kim? Mehmet Özhaseki kaç yaşında, nereli?

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KİM OLDU?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Mehmet Özhaseki oldu.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki (d. Mehmet Karakebap;[1] 27 Mayıs 1957, Kayseri), Türk siyasetçi. 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. 2016 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almıştır.

Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Fakat o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.

Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar Tekstil ticareti ile uğraştı. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde yer aldı.

Siyasi kariyeri

Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.