Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat (72) uzun zamandır aranıyordu. Yakınlarını kaybedenler Mehmet Özat yakalandı mı? Hatay Antakya depreminde 370 kişinin öldüğü binanın müteahhiti Mehmet Özat yakalandı mı, ceza aldı mı? Sorularına yanıt arıyordu. İşte detaylar…

Mehmet Özat yakalandı mı? Hatay Antakya depreminde 370 kişinin öldüğü binanın müteahhiti Mehmet Özat yakalandı mı, ceza aldı mı?

Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat (72), Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından görüldüğü aktarıldı. Peki ama Mehmet Özat yakalandı mı? Hatay Antakya depreminde 370 kişinin öldüğü binanın müteahhiti Mehmet Özat yakalandı mı, ceza aldı mı? İşte detaylar…

MEHMET ÖZAT YAKALANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlak Bank Konutları 1'inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi.

370 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNANIN MÜTEAHHİTİ MEHMET ÖZAT YAKALANDI MI, CEZA ALDI MI?

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi. 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat (72), Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.