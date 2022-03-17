Mehmet Öz'ün babası kimdir? Mehmet Öz nereli, Türk mü, Amerikalı mı?

Mehmet Öz nereli merak ediliyor. ABD'de yaşayan ünlü doktor Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Mehmet Öz hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mehmet Öz babası kimdir? Mehmet Öz nereli, Türk mü, Amerikalı mı? İşte detaylar...

MEHMET ÖZ BABASI KİMDİR?

Mehmet Öz''ün babası Mustafa Öz'dür. Mustafa Öz, 1925 Bozkır doğumludur.

Ölüm tarihi ve yeri: 9 Şubat 2019, İstanbul

Eşi: Suna Öz

Çocukları: Mehmet Öz, Nazlim Oz, Seval Oz

Torununun çocukları: Philomena Bijou Jovanovic, Domenica Celine Jovanovic, Giovanna Ines Jovanovic, Jovan Jovanovic

Torunları: Oliver Mustafa Öz, Daphne Öz, Zoe Yasemin Öz, Anabella Sezen Öz

Eğitim: Emory University (1960), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1950)

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz 11 Haziran 1960, Cleveland doğumlu, Türk-Amerikan hekim ve sunucudur. Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü. Halen New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetiyor. Daha çok Dr. Oz olarak tanınır.

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Ödülleri

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Healthy Living Magazine Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-97) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Bleake More Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır. People dergisine verdiği bir röportajda bağırsağında bir kitleye rastlandığından söz edilmiştir. Ancak bunun zararsız bir polip olduğu anlaşılmış ve basit bir operasyonla tedavi edilmiştir.

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