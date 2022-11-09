"Kazanırsam Türk vatandaşlığından çıkacağım" demişti! Mehmet Öz ABD seçimleri kaybetti

ABD ara seçim heyecanı sürüyor. Yarışa Cumhuriyetçilerin adayı olarak Pennsylvania'dan giren Dünyaca ünlü Türk doktor ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz, seçimi kaybetti. Böylece John Fetterman'ın Pennsylvania'da kazanmasının ardından, Demokratlar bir Senato'da bir sandalye daha kazanmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 35 senatör için sandık başına gitti. Anketler ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu kaybedeceğine, Senato'da da Cumhuriyetçilerin en azından 50-50 denkliği yakalayabileceğine işaret ediyor. Cumhuriyetçiler 'in Pennsylvania'dan Senato adayı dünyaca ünlüTürk doktor ve televizyon programcısı Mehmet Öz, Kongre'de dengeleri değiştirebilecek kritik seçimde oyunu kullandı. Peki ,Mehmet öz seçimi kazandı mı ,Mehmet öz kimdir, ABD ara seçimlerinde son durum ne? Detaylar haberimizde …

MEHMET ÖZ KSEÇİMİ KAZANDI MI?

ABD'de katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Mehmet Öz, ara seçimlerde Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçilerin senatör adayı olarak yarıştı ancak rakibine kaybetti. Demokratların Senato adayı John Fetterman az farkla yarışı önde tamamladı.

ABD ARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de bugün sona erecek Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato'yu Başkan Biden liderliğindeki Demokratlar'ın mı yoksa Cumhuriyetçiler 'in mi kontrol edeceğinin belli olması günler sürecek.

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 koltuğun tamamı ve 35 Senato koltuğu ile 36 valilik koltuğunun sahipleri seçimlerin sonucuna göre belli olacak. Cumhuriyetçiler 'in Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeleri için beş koltuk daha kazanmaları gerekiyor. Senato için ise sadece bir koltuk, çoğunluğu sağlamalarına yetiyor. Partilerüstü seçim tahminlerine ve anketlere göre Cumhuriyetçiler 'in Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme şansı yüksek. Buradaki tablonun bu akşam belli olması bekleniyor. Ancak Senato'da daha başa baş bir yarışın süreceği ve sonuçların netleşmesi bugün olmayabilir.

Cumhuriyetçiler 'in yoğun desteği bazı yerlerde anketlerin kapanmasından saatler sonra partinin zafer ilan etmesini sağlayabilir. Ancak Pennsylvania gibi başa baş görünen kilit eyaletlerde oy pusulalarının tamamının sayılmasının günler süreceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Amerikalılar'ın bu akşam yataklarına seçimi kimin kazandığını bilmeden girmeleri olası. İlk sonuçların Doğu Yakası'nda akşam yerel saatle 19.00 ile 20.00 arasında gelmesi bekleniyor. Virginia'nın 7. Kongre Bölgesi veya Kuzey Carolina'daki ABD Senatosu koltuğu gibi yakın olması beklenen yarışların Demokratlar tarafında bozguna dönüşmesi, Cumhuriyetçiler 'in başarısının erken bir göstergesi olabilir.

Virginia Üniversitesi Politika Merkezi uzmanlarından Kyle Kondik'e göre gece 22.00 - 23.00 sırasında Ortabatı'da sandıklar kapandıktan bir saat ya da daha uzun süre sonra Cumhuriyetçiler 'in ABD basın kuruluşlarının Temsilciler Meclisi'nin kontrolü konusunda projeksiyonda bulunmasına yetecek şekilde ivme kazanmış olabilecekleri sanılıyor

Uzmanlara göre onlarca Temsilciler Meclisi koltuğu için başa baş yarış yapılan Batı Yakası'nda ise mücadele hala çok yakın görünüyorsa, kontrolü kimin sağlayacağının anlaşılması günler sürebilir. California eyaletinde genelde oyların sayılması haftalar sürüyor. Bunun bir nedeni seçim günü postalanan oyların, seçim merkezlerine seçim gününden geç ulaşsa da sayılmaları. Nevada ve Washington eyaletleri de geç gelen oyları 8 Kasım tarihine kadar postaya verilmiş olmaları şartıyla geçerli sayıyor. Bu da nihai sonuçların gecikmesine neden oluyor. Kondik'e göre Temsilciler Meclisi'nde yarışın çok yakın olması durumunda bu gecikme belirleyici olabilir.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz, Konya Bozkır'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak 11 Haziran 1960'da, Ohio eyaletine bağlı Cleveland'da doğdu. Harvard ve Pennsylvania üniversitelerinde okudu; tıp doktoru oldu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

The Dr. Oz Show adlı televizyon programıyla milyonlara ulaştı ve çok ünlü bir doktor haline geldi.. Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olan Öz, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetti. Kasım 2021'de 2022 Pensilvanya ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük için aday adayı olduğunu açıkladı. Daha sonrasında yeniden sayıma uğrayacak olan 17 Mayıs 2022'de gerçekleştirilen ön seçimlerini David McCormick'e karşı yaklaşık 1000 oy farkı ile kazanarak partisinin senatör adayı olmaya hak kazandı.

TV yıldızına dönüşen, çok satan kitapların yazarı olan Dr. Öz, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atanmıştı. Donald Trump, 62 yaşındaki Türk asıllı doktoru "Zeki, sağlam ve sizi asla yarı yolda bırakmaz" ifadeleriyle tanımladı. Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu var