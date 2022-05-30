Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Nuri Ersoy hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da 1968 yılında dünyaya geldi. Ersoy, lise öğrenimini Alman Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde tamamladı.

Henüz lise öğrencisi iken 1985 yılında turizm sektöründe küçük projelerle ve rehberlik yaparak iş dünyasına atıldı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra gönül verdiği turizmciliği meslek olarak tercih etti. 1991 yılında şimdi paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini acente olarak kurdu. Bakanlık görevine getirilene dek yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü şirketi altı yıl gibi kısa sürede pazar lideri oldu ve iş alanı ile hacmini genişletti. 2000 yılında otelcilik sektörüne giriş yapan Ersoy, turizm sektöründe 33 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere davet aldı.

Göreve gelişinin ardından 11 Temmuz 2018 itibarıyla da şirketindeki bütün görevlerini ve unvanlarını profesyonellere devretti.

Pervin Ersoy ile evli olan Mehmet Nuri Ersoy, iki çocuk babası.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde 9 Temmuz'dan bu yana Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yürüten Mehmet Nuri Ersoy Almanca ve İngilizce biliyor.